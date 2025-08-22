Bursa'da Kurşunlama Olayında Şüpheli Tutuklandı
İnegöl'de bir iş yerini kurşunlayan Y.E. adlı şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Olayda yaralanan olmazken işyeri zarar gördü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir iş yerini kurşunlayan şüpheli tutuklandı.
Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'ndeki bir iş yeri kimliği belirsiz kişi tarafından kurşunlandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, iş yeri zarar gördü.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin Y.E. (41) olduğunu belirledi.
Şüpheli, Hocaköy Mahallesi'nde saklandığı bir evde polis ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel