Bursa'da kurbanlık koç trafiği birbirine kattı... O anlar kamerada
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İznik'te pide işi ile uğraşan İrfan Karaman'a ait kurbanlık koç tam kesileceği esnada sahibinin elinden kaçtı. İlçe merkezine kadar kaçmayı başaran koç trafiği birbirine kattı. 1 saatlik çalışma sonrası koç vatandaşlarında yardımıyla bir inşaattın bahçesinde yakalandı.
Bursa'da kurbanlık koç trafiği birbirine kattı... O anlar kamerada
BURSA Bursa'nın İznik ilçesinde kurbanlık koç kesileceği anda vatandaşların ellerinde kaçtı. Birden ana caddeye çıkan koçun o anları kameraya yansıdı.
İznik'te pide işi ile uğraşan İrfan Karaman'a ait kurbanlık koç tam kesileceği esnada sahibinin elinden kaçtı. İlçe merkezine kadar kaçmayı başaran koç trafiği birbirine kattı. 1 saatlik çalışma sonrası koç vatandaşlarında yardımıyla bir inşaattın bahçesinde yakalandı.