Bursa'da kurbanlık koç trafiği birbirine kattı... O anlar kamerada

İznik'te pide işi ile uğraşan İrfan Karaman'a ait kurbanlık koç tam kesileceği esnada sahibinin elinden kaçtı. İlçe merkezine kadar kaçmayı başaran koç trafiği birbirine kattı. 1 saatlik çalışma sonrası koç vatandaşlarında yardımıyla bir inşaattın bahçesinde yakalandı.