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Bursa'da kurbanlık koç trafiği birbirine kattı... O anlar kamerada

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İznik'te pide işi ile uğraşan İrfan Karaman'a ait kurbanlık koç tam kesileceği esnada sahibinin elinden kaçtı. İlçe merkezine kadar kaçmayı başaran koç trafiği birbirine kattı. 1 saatlik çalışma sonrası koç vatandaşlarında yardımıyla bir inşaattın bahçesinde yakalandı.

Bursa'da kurbanlık koç trafiği birbirine kattı... O anlar kamerada

BURSA Bursa'nın İznik ilçesinde kurbanlık koç kesileceği anda vatandaşların ellerinde kaçtı. Birden ana caddeye çıkan koçun o anları kameraya yansıdı.

İznik'te pide işi ile uğraşan İrfan Karaman'a ait kurbanlık koç tam kesileceği esnada sahibinin elinden kaçtı. İlçe merkezine kadar kaçmayı başaran koç trafiği birbirine kattı. 1 saatlik çalışma sonrası koç vatandaşlarında yardımıyla bir inşaattın bahçesinde yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Buldu - Güncel

Hisarcık Karaman Bursa İznik Güncel Haberler

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