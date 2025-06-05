Bursa'da Kurban Pazarı Sırasında 'Koyun Koyuna' Nöbet

Bursa'da Kurban Pazarı Sırasında 'Koyun Koyuna' Nöbet
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Bursa'da kurban bayramı arefesinde, yüzlerce kilometre uzahtan gelen celepler, kurban pazarlarında hayvanlarıyla birlikte gece nöbet tutuyor. Besiciler, değerli hayvanlarının başından ayrılmadan sabaha kadar koyun koyuna uyuyor ve hırsızlığa karşı önlem alıyor.

Bursa'da bayram arefesinde 'koyun koyuna' nöbet

BURSA - Bursa'da kurban bayramı arifesinde kurban pazarlarında nöbet tutuluyor. Ürünlerini satmak için yüzlerce kilometre uzaklıktan Bursa'ya gelen celepler, gece müşteriler gidince sabaha kadar kurbanlıklarla koyun koyuna uyuyor.

Bursa'da bayram telaşı başladı. Demirtaş'ta bulunan hayvan pazarına farklı illerden kurbanlık getiren satıcılar, gece müşteriler gidince hayvanlarla koyun koyuna yatıyor. Satıcılar, büyük emekle yetiştirdikleri hayvanlarının yanından bir an olsun ayrılmıyor. Bir yıl boyunca büyüttükleri hayvanları satmak için pazara gelen besiciler, hayvanların başından ayrılamadan gece gündüz nöbet tutuyor. Hayvanları için yaptıkları bölmelerde kurbanlıklarla birlikte uyuyan celepler, ahırlarda yemek yiyor ve dinleniyor. Ahırlarda battaniyeye sarılıp yatan satıcılar, piknik tüplerinde yemek ve çaylarını yaparak karınlarını doyuruyor. Hayvan pazarlarında seyyar helalar ve hayvan sahiplerinin banyo yapabilmesi için kapalı duşlar bulunuyor. Bazı çobanlar hırsızlıktan korktukları için koyunlarla beraber yattıklarını söyledi.

Sabaha kadar sırayla nöbet tuttuklarını belirten Yunus Emre Beyaztaş, "Geceleri toplam iki kişi, biri yukarıda biri aşağıda olmak üzere hayvanlarımızın yanında yatıyoruz. Daha önce hırsızı görmedik ama sayımda 2-3 tane eksik oluyor. Bu da hırsız olduğunu ortaya çıkarıyor. Hırsız gelmiş, çalmış ve gitmiş. Profesyonel" dedi.

Ayrıca, satıcılar gece boyunca kendi aralarında türkü söyleyerek zaman geçiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - Güncel
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