BURSA'DA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ SIKI DENETİM - Haberler

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BURSA'DA KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ SIKI DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da polis ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimlerini sıklaştırdı.

Bursa'da polis ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimlerini sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, 9 günlük Kurban Bayramı öncesi kentin giriş ve çıkışlarında tedbirlerini artırdı. Şehirlerarası yollarda trafik denetlemelerini sıklaştıran ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de uygulamalara başladı. Asayiş ekipleri, otobüslerden inen yolcuların kimlik kontrolünü yaparken, trafik ekipleri de terminalden hareket eden otobüsleri durdurup, broşür dağıttı. Şoförleri trafik kurallarına, sürücü değişim zamanlarına uymaları yönünde uyaran ekipler, yolculara da yolculuk sırasında sürücüyü denetleyebileceklerini belirtti. Sürücüler, yapılan denetimlerin sadece bayram önceleri değil, her zaman yapılması gerektiğini söyledi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Bursa Güncel Haberler

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