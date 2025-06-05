Bursa'da Kurban Bayramı İçin Özel Hayvan Yakalama Timi Kuruldu

Bursa'da Kurban Bayramı İçin Özel Hayvan Yakalama Timi Kuruldu
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Bursa'da Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanları yakalamak amacıyla özel bir tim oluşturuldu. 1 veteriner hekim ve 9 veteriner mühendisi ile birlikte çalışan ekip, kaçan kurbanlıkları sakinleştirip sahiplerine teslim etmek için hazırlandı.

BURSA'da Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanları yakalamak için özel tim kuruldu. 1 veteriner hekim ile 9 veteriner müdürlüğü personelinden oluşan 'kurban yakalama timi', kaçan kurbanlıklar ile kesim aşamasında agresifleşen hayvanları tüf tüf adı verilen boruların içine konulacak sakinleştirici iğne ile sakinleştirip, sahiplerine teslim edecek.

Yıldırım Belediyesi, kaçan kurbanlıkları yakalamak için özel tim kurdu. 1 veteriner hekim ile 9 veteriner müdürlüğü personelinden oluşan 'kurban yakalama timi', kaçan kurbanlıkları, sağ salim sahiplerine teslim etmek için hazırlıklarını tamamladı. Kaçan kurbanlıklar ile kesim aşamasında agresifleşen küçük ve büyükbaşlar, tüf tüf ile sakinleştirilip, sahiplerine teslim edilecek. Veteriner hekimin başında bulunduğu tim, gelen ihbara giderek, tüf tüf adı verilen boruların içine koyulacak sakinleştirici iğnenin dozunu ayarlayıp, üfleyerek, kaçak kurbanlıkları etkisiz hale getirecek.

'İŞİ ŞANSA BIRAKMADIK'

Tüf tüflü 'kurban yakalama timi' ile kurban sahiplerinin ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacaklarını söyleyen Yıldırım Belediyesi Veteriner Hekimi Nedret Çekmeceligil, "Kaçan kurban klasiği bu bayram yaşanmayacak. Çünkü biz işi şansa bırakmadık" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ RAHAT BİR ŞEKİLDE İBADETLERİNİ YERİNE GETİRECEK'

Kurban yakalama timinin 25 yıl önce kurulduğuna dikkat çeken Çekmeceligil, "Görevli arkadaşlarımızın tamamı Veteriner İşleri Müdürlüğü personelidir. 25 yıl önce kurulan bu ekibimiz, geçtiğimiz bayramda yaklaşık 10 hayvanımızı etkisiz hale getirmiştir. Her Kurban Bayramı'nda hizmet vermektedir. Kurban Bayramı'nda dini vecibelerini yerine getirmeye çalışan vatandaşlarımızın, kaçan boğalardan dolayı herhangi bir yaralanma ve kaza gibi olayların önüne geçmek amacıyla kurulan bir ekiptir. Burada rahatlık içerisinde vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine getirmesi amaçlanıyor. Amacımız hayvanları sakinleştirilmiş bir şekilde sahiplerine teslim etmek" diye konuştu.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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