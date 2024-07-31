Bursa'da kumaş geri dönüşüm tesisi yangını söndürüldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan kumaş geri dönüşüm tesisi yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş geri dönüşümü yapılan tesiste çıkan yangın söndürüldü.
İsabey Mahallesi İyigün Sokak'taki tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kumaşlara sıçramasıyla yangın büyüdü.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.