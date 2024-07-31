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Bursa'da Kumaş Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan bir kumaş geri dönüşüm tesisi, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale ediyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kumaş geri dönüşümü yapan tesiste çıkan yangına müdahale ediliyor.

İsabey Mahallesi İyigün Sokak'ta tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede kumaşlara sıçramasıyla yangın büyüdü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yıldırım İtfaiye Bursa Yaşam Güncel Haberler

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