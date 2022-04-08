Bursa'da kumar operasyonlarında 7 kişiye para cezası verildi

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen 2 kumar operasyonunda 7 kişiye para cezası uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulu Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler 3 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Operasyonda 500 liraya ve kumar oynamaya yarayan çeşitli kağıtlara el konuldu. 3 kişi hakkında toplam 5 bin 457 lira para cezası tutanağı düzenlendi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan arandığı tespit edilen iş yeri sorumlusu O.B'ye de adli işlem yapıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye de baskın düzenleyen polis, kumar oynayan 4 kişiye toplam 7 bin 246 lira para cezası uyguladı. Ekipler, iş yeri sorumlusu H.Ç. hakkında adli işlem başlattı.