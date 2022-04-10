Bursa'da kumar oynandığı belirlenen kıraathanelere baskın düzenlendi

Bursa'da kumar oynandığı tespit edilen işletmelere baskın düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi ile Kuruçeşme Mahallesi'ndeki iki kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Söz konusu yerlere yapılan baskında 8 kişi kumar oynarken yakalandı.

Masada bulunan oyun kağıtlarına el koyan polis ekipleri, kumar oynadığı tespit edilen kişilere 12 bin 733 lira para cezası uyguladı.

İş yeri sorumluları M.Ş. ile H.E. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca M.Ş'nin "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan arandığı tespit edildi.