Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Kültürlü Çocuk Festivali Gerçekleştirildi

Bursa'da Kültürlü Çocuk Festivali Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da özel bir eğitim kurumu, 4-9 yaş grubu çocuklar için Kültürlü Çocuk Festivali düzenleyerek birçok etkinlik ile çocuklara eğlenceli ve öğretici anlar yaşattı.

Bursa'da özel bir eğitim kurumu tarafından 4-9 yaş grubu çocuklar için "Kültürlü Çocuk Festivali" gerçekleştirildi.

Aileleriyle etkinliğe gelen çocuklar, hazırlanan alanlarda jimnastik, topraktan çömlekler yaptı; sanat, bilim ve oyun atölyelerinde hem eğlenip hem öğrendi.

Festival kapsamında, balon karnavalı, çocuk şarkıları konseri, masal saati, kukla tiyatrosu etkinlikleri de yapıldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel

Festival Kültür Turizm Eğitim Güncel Sanat bursa Çocuk

Ortak basında toplantısında Almanya Başkanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı

Almanya Başkanı'nı kameralar önünde böyle azarladı

 Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

Hizbullah tarafından vurulan Netanyahu'nun evinin son hali

 Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıtta indirim! Benzin kaç TL oldu, ne kadar oldu? (19-20 Ekim) Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu kaç yaşında, nereli? Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Ekim Cumartesi günü maçlar hangi kanalda izlenir? Bein Sports S Sport, TV8, Exxen izleme linki var mı? Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı kim? KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü kaç? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Canlı, şifresiz, HD izleme linki Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.