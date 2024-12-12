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Bursa'da Kovalamaca Sonucu Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi

Bursa'da Kovalamaca Sonucu Kaçak Tütün ve Makaron Ele Geçirildi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, dur ihtarına uymayan bir araçta yapılan aramada 47 kilo kıyılmış tütün, 36 kilo bandrollü tütün ve 74 bin 800 boş makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü A.K. gözaltına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kovalamacayla yakalanan otomobilde kaçak tütün ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 BBE 976 plakalı aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araç sürücüsü, kovalamaca sonucu ekiplerce yakalandı.

Otomobilde yapılan aramalarda 47 kilo 480 gram kıyılmış tütün, 36 kilo 650 gram bandrollü tütün, 74 bin 800 boş makaron ve 11 bin 240 dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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