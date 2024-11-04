Bursa'da Kovalamaca Sonrası Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Hırsızlık suçundan aranması bulunan sürücü ve yanındaki kadın gözaltına alındı.
Bursa'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi devriye görevinde bulunan polis ekipleri, hırsızlık suçundan aranması bulunan 16 BJZ 017 plakalı aracı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, ekiplerce Ahmet Türker Çevre Yolu'nda durduruldu.
Araç sürücüsü M.M. ile yanındaki kadın gözaltına alındı.