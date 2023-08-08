Bursa'da Kötü Kokulu Ev Mahkeme Kararıyla Temizlendi
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Bursa'da çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu ev, mahkeme kararıyla boşaltılarak temizlendi. Osmangazi Belediyesi ekipleri, evden 2 kamyon dolusu eşya çıkardı ve ev ilaçlandı.
Bursa'da çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu ev, mahkeme kararıyla boşaltılarak temizlendi.
Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Elmasbahçeler Mahallesi'nde G.B'nin tek başına yaşadığı müstakil evden çevreye kötü kokular yayılması üzerine komşuları hakkında savcılığa şikayette bulundu.
Alınan mahkeme kararıyla adrese giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, "çöp ev"den 2 kamyon dolusu eşya çıkardı.
Temizlenen ev, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilaçlandı.
Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel