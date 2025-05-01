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Bursa'da Köstebek Tabancasıyla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'da Köstebek Tabancasıyla Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti
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İnegöl ilçesinde tarlasında köstebek tabancasını kurmaya çalışan Hasan Gergen, silahın patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı; ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tarlasında kurmak istediği köstebek tabancasının patlamasıyla yaralanan Hasan Gergen (29), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında kırsal Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Gergen, babası İlyas Gergen (55) ile birlikte otları biçmek için tarlaya gitti. Babası otları biçtiği sırada, iddiaya göre Hasan Gergen de eline aldığı köstebek tabancasını kurmak istedi. Tabancanın patlamasıyla çıkan saçmaların karnına isabet ettiği Gergen yaralandı. Babasının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hasan Gergen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gergen doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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