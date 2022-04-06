Bursa'da koruma tellerine takılan şahin kurtarıldı - Haberler

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Bursa'da koruma tellerine takılan şahin kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Salih Bilal Aslan - Güncel
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Bursa'da koruma tellerine takılan şahin kurtarıldıBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde koruma tellerine takılarak mahsur kalan şahin, vatandaşların dikkati üzerine kurtarıldı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'da koruma tellerine takılan şahin kurtarıldı

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde koruma tellerine takılarak mahsur kalan şahin, vatandaşların dikkati üzerine kurtarıldı.

Olay Yeniceköy Göleti yakınlarında meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, koruma tellerine takılarak mahsur kalan şahini fark ettiler. Kendi imkanlarıyla şahini kurtaramayan vatandaşlar, durumu Bursa Doğa Koruma ve Millik Parklar Müdürlüğü'ne bildirdiler. Olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan şahini kurtardılar. Yaralı şahin, tedavi edilmek üzere merkeze götürüldü.

Bursa'da koruma tellerine takılan şahin kurtarıldı

Bursa'da koruma tellerine takılan şahin kurtarıldı

Bursa'da koruma tellerine takılan şahin kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Güncel

İnegöl, Bursa, Güncel, Haberler

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