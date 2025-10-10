Bursa'da Korsan Taşımacılık: 2 Kaçak Göçmen Yakalandı

BURSA'da korsan taşımacılık yapan yabancı uyruklu sürücü ile İzmir'den İstanbul'a götürdüğü 2 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 8 Ekim'de İstanbul otoyolu Bursa Batı Gişelerinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı. İzin belgeleri bulunmayan 2 kaçak göçmen ile onları ücret karşılığında İzmir'den İstanbul'a götüren yabancı uyruklu sürücü gözaltına alındı. Sürücü hakkında korsan taşımacılıktan işlem yapılarak, kiralık olan araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Yabancı uyruklu 3 kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.