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Bursa'da Korkunç Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Bursa'da Korkunç Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
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İnegöl'de meydana gelen kazada, cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek ormana uçtu. Sürücü yaşamını yitirirken, 2'si çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormana uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti, 2'si çocuk, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Mezit Boğazı'nda meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine giden 68 FH 275 plakalı cip, sürücüsü Savaş Büyükkaya'nın (46) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp ormana uçtu. Sürücü Büyükkaya hayatını kaybederken, araçtaki Gülşah E. (33), Maya B. (8) ve Melisa B. (6) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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