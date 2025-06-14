Bursa'da Korkunç Cinayet: Eşini Vurdu, Ardından İntihar Etti

Bursa'da Korkunç Cinayet: Eşini Vurdu, Ardından İntihar Etti
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İnegöl'de gerçekleşen olayda, tartıştığı eşi Hatice Canbolat'ı tabancayla vuran Murat Canbolat ardından kendi yaşamına da son verdi. Çiftin 5 çocuğu olduğu öğrenildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tartıştığı eşi Hatice Canbolat'ı (53) tabancayla vurarak öldüren Murat Canbolat (58), aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Murat Canbolat, bilinmeyen nedenle eşi Hatice Canbolat ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Canbolat, eşini tabancayla başından vurdu. Silah seslerini duyup gelen yakınlarının ikna etmeye çalıştığı Canbolat, dairenin kapısını kilitledikten sonra kendini de aynı silahla başından vurdu. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısı itfaiye ekiplerince açılırken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hatice ile Murat Canbolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Öte yandan çiftin 5 çocuğunun olduğu, Murat Canbolat'ın özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştığı öğrenildi. Hatice ile Murat Canbolat'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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