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Bursa'da köprüden dere yatağına düşen otomobilde 4 kişi yaralandı

16 Aralık 2023 00:54 Güncelleme: 00:56 Abone Ol

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, köprüden dere yatağına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Sürücü ve beraberindeki 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, bir kişi ise otomobilde sıkıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.