Bursa'da köpeklerden kaçan tavşan yavrusuna kedi annelik ediyor - Haberler

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Bursa'da köpeklerden kaçan tavşan yavrusuna kedi annelik ediyor

AA - Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'da köpeklerden kaçan tavşan yavrusuna kedi annelik ediyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çoban köpeklerinden kaçarken bir vatandaş tarafından bulunan yavru tavşana, yeni yavrulamış anne kedi sahip çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çoban köpeklerinden kaçarken bir vatandaş tarafından bulunan yavru tavşana, yeni yavrulamış anne kedi sahip çıktı.

Tarlasından ilçe merkezine seyir halindeyken otomobilinin önünde duran tavşanı fark eden Şeref Aydın, köpeklerden kaçtığını fark ettiği yavruyu aracına aldı.

Aydın, daha sonra tavşanı, yeni yavrulayan kedisinin yanına bıraktı. Bir süre sonra anne kedi, tavşanı sahiplendi.

Şeref Aydın, gazetecilere, tavşan yavrusunun aniden aracının önüne fırladığını söyledi.

Otomobilini durdurduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Korkmuştu, arabamızın önünde dondu kaldı. Etrafta da çoban köpeklerinin olduğunu gördüm. Başına bir şey gelmesin diye alıp eve getirdim. Tahmin etmiştim kedimizin bakacağını. Söylediğimiz gibi de oldu. Kedimiz sahiplendi tavşanı. Şu anda bakıyor, sahipleniyor. Büyüyene kadar bekleyeceğiz, büyüdükten sonra doğal ortamına bırakacağız."

AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl, Aydın, Bursa, kedi, Güncel, Haberler

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