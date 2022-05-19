Bursa'da köpeğe eziyet eden 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Haberler

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir köpeğe eziyet ettiği öne sürülen 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yalıntaş Mahallesi Gölet Caddesi'ndeki bir ceviz bahçesinde köpeğe içki içirilmesi ve bu görüntülerin de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, videodaki E.A.K. (16), Y.E.D. (18) ve M.G'yi (18) kısa sürede gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.