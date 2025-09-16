Bursa'da 'Kooperatifler Yılı Türkiye Yüzyılı' Etkinliği Düzenlendi

Bursa'da "Kooperatifler Yılı Türkiye Yüzyılı" temalı toplantı ve oryantiring etkinlikleri düzenlendi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü himayesinde, SS Bosch Çalışanları Tüketim Kooperatifi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Kooperatifçilik bilincinin geliştirilmesi ile genç nesillerin girişimcilik ve dayanışma kültürüyle yetişmesine katkı sağlanması hedeflenen etkinliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, kooperatifçiliğin eğitim felsefesiyle örtüşen yönleri olduğunu belirtti.

Gençlere girişimcilik, sorumluluk bilinci ve birlikte üretme becerisi kazandırmada kooperatifçilik modelinin ilham verici bir örnek teşkil ettiğini bildiren Alireisoğlu, bu tür etkinliklerin toplumsal farkındalığı artırmada önemli rol oynadığını ifade etti.

Etkinlik kapsamında çeşitli sunumlar ve oryantiring yarışmaları düzenlendi. Program, yarışmacılara ödüllerin verilmesi ve katılımcılara plaket takdimiyle sona erdi.

Programa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Ticaret Bakanlığı bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı.