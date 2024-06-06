Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Konut Dolandırıcılığı Davası Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da satışını yaptıkları konutları teslim etmeyen ve birden fazla kişiye satan 2 sanığın yargılanması devam ediyor. Sanıklar hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan dava açılmıştı.

Bursa'da satışını yaptıkları konutları vatandaşlara teslim etmedikleri ve bazı daireleri birden fazla kişiye sattıkları iddia edilen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, başka suçtan tutuklu sanık Emin A, taraf avukatları ve mağdurlar hazır bulundu. Tutuklu sanık Ahmet D. ise duruşmaya katılmadı.

Önceki celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan ve sanıkların "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep eden cumhuriyet savcısı, celse arasında katılanların zararlarının giderildiğine dair dekontların sunulduğunu belirterek, bu sebeple sanıkların cezalarında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Katılanların bu daireler için ödediği paraların kendi hesabına yatmadığını ancak celse arasında tüm katılanların zararlarını giderdiğini dile getiren Emin A, beraatini talep etti.

Taraf avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de bu talebi kabul ederek, avukatların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

Nilüfer ilçesinde 2021 yılında bir inşaat firmasından daire almak için sözleşme yapan 6 kişi, dairelerin teslim edilmediği ve farklı kişilere satıldığı iddiasıyla savcılığa şikayette bulunmuştu.

İnşaat firması sahibi Emin A. ve dairelerin satışını yapan Ahmet D. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 60 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklar hakkında 32 müştekinin şikayetiyle aynı suçtan Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava ise sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bursa Yargı Dolandırıcılık Suç Hukuk Emlak Güncel Haberler

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Bakmadan Geçme

Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? 2024 Bakırköy yerel seçim sonuçları! FB KONGRESİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi gün? SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN? #9917 2024 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 7 Haziran Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? 6 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bakırköy Belediye Başkanı'nın vaadi ne? Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun tepki çeken vaadi ne oldu? Dolar ne kadar, yükseldi mi? 6 Haziran Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? İzmir'de bugün yağmur var mı? 6 Haziran İzmir'de yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 7 Haziran hangi burç? 7 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl deprem büyüklüğü ne kadar, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem verileri! POMEM sonuçları açıklandı mı? 31. Dönem POMEM mülakat sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav yeri öğrenme nasıl yapılır? ÖSYM sınav yeri nereden, hangi siteden öğrenilir? Kurban Bayramında bankalar tatil mi 2024? Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı olacak? İstanbul'da ormana girişler yasaklandı mı? Ormana giriş neden yasak, ne oldu?
Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title