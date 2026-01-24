Haberler

Otomobil önce motosiklete ardından da yol kenarındaki ağaca çarptı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu motosiklete ve yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Olayda her iki sürücü de yara almadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Arsal B.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil önce motosiklete ardından da yok kenarındaki ağaca çarptı. Her iki sürücünün de yara almadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt kara yolunda meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt yönüne giderken Arsal B.'nin kontrolünü kaybettiği 16 PH 320 plakalı otomobil, savrularak, Levent S. idaresindeki 16 BDU 803 plakalı motosiklete, ardından yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Levent S. metrelerce sürüklenip takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin sürücüsü Levent S.'nin kazada yara almadığı bildirilirken, kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

