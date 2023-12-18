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Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi

18 Aralık 2023 14:14 Güncelleme: 14:15 Abone Ol

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü ve yanındaki arkadaşları yara almadan kurtuldu.