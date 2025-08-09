Bursa'da Kontrolden Çıkan Motosiklet Restoranın Önünde Kazaya Neden Oldu

Güncelleme:
Bursa'da park halindeki motosikletin gaz verilmesi sonucu kontrolden çıkarak masa ve sandalyelere çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da gaz verilen park halindeki motosiklet, kontrolden çıkarak masa ve sandalyelere çarptı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Kurye, park halinde bulunan motosikleti dükkan içerisine almak istedi. Bu sırada kurye gaza basınca motosiklet, kontrolden çıktı. Kuryenin elinden fırlayan motosiklet restoran önünde bulunan masa ve sandalyelere çarparak devrilirken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK

Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
