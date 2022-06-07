Bursa'da komşular birbirine girdi; 2 kardeşten biri öldü (2) - Haberler

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Bursa'da komşular birbirine girdi; 2 kardeşten biri öldü (2)

Demirören Haber Ajansı - Kazım Bulut - Güncel
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Bursa'da komşular birbirine girdi; 2 kardeşten biri öldü (2)

'AMACIM KORKUTMAKTI'Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önce de tartıştıkları komşuları Lokman Cört'ü öldürüp, kardeşi Nezir Cört'ü de yaralayan Hüseyin Özdemir ve Yusuf A., sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

'AMACIM KORKUTMAKTI'

Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önce de tartıştıkları komşuları Lokman Cört'ü öldürüp, kardeşi Nezir Cört'ü de yaralayan Hüseyin Özdemir ve Yusuf A., sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada alınan ifadelerinde Yusuf A., Lokman ve Nezir Cört'ün arabalarına saldırdıktan sonra kendilerini takip ettiğini söyledi. Kayınbiraderi Hüseyin Özdemir ise eczaneye giderken iki kardeşin peşlerinden gelerek kendilerine sataştığını belirtti. Olaydan dolayı pişman olduğunu ifade eden Hüseyin Özdemir, "Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken, içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil, yaralamak ve korkutmaktı" dedi.

1'İ TUTUKLANDI, 1'İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

İfadelerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Hüseyin Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yusuf A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hüseyin Özdemir Gemlik Bursa Güncel Haberler

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