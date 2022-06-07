Bursa'da komşular arasındaki kavgada bıçaklanan 2 kardeşten biri öldü - Haberler

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Bursa'da komşular arasındaki kavgada bıçaklanan 2 kardeşten biri öldü

AA - Kazım Bulut - Güncel
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Bursa'da komşular arasındaki kavgada bıçaklanan 2 kardeşten biri öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki grup arasındaki bıçaklı kavgada iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Eşref Dinçer Mahallesi'nde H.Ö. ve Y.A. ile komşuları Lokman ve kardeşi Nezir C. arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bıçakla yaralanan iki kardeş, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Lokman C, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler H.Ö. ve Y.A. ise Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Kazım Bulut - Güncel

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