Bursa'da Komşular Arasında Kavga: 4 Yaralı
Osmangazi ilçesinde çöp atma ve tavuk besleme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Demirtaş Mahallesi 1004. Sokak'ta çöp atma ve tavuk besleme nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle 4 kişi kesici aletlerle ve darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel