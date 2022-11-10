Bursa'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 63 tutuklama

BURSA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinesinde düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 99 şüpheliden 63'ü tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; 7 Kasım Pazartesi günü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 70 adrese eş zamanlı baskın yaptı. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyona; 180 ekip, 10 özel harekat unsuru, 200 çevik kuvvet personeli olmak üzere 1730 personel katıldı. 1 polis helikopteri ile 3 insansız hava aracının da havadan destek verdiği operasyonda, 15 narkotik köpeği de yer aldı. Yıldırım ilçesi Anadolu ve Meydancık mahalleleriyle Gökdere bölgesindeki adreslere düzenlenen operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nden koordine etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüphelilerden 63'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. 33 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.