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Bursa'da kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Tartışma sonucunda çıkan kavgada kadın bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Değirmenönü Mahallesi 1. Oylat Sokak'taki bir apartmanda, dört çocuk sahibi M.A.A (34) ile karısı B.A. (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.A.A, karısını bıçakladı.

Çocukların çığlıklarını duyan komşuların bildirilmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları kadını Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.A.A'yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yaşamını yitiren B.A'nın, daha önce kocası için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sürenin bu ay sona erdiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yıldırım Çocuk Bursa Haberler

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