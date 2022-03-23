Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma (2) - Haberler

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Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma (2)

Demirören Haber Ajansı - Esra Türker - Güncel
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OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIBursa'nın Osmangazi ilçesinde öğretmenlere, 'kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtun' talimatı veren Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde öğretmenlere, 'kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtun' talimatı veren Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri Akın'ın yerine müdür yardımcılarından birinin vekalet edeceğini söyledi.

Esra TÜRKER/BURSA,


Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma (2)

Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma (2)

Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma (2)

Demirören Haber Ajansı / Esra Türker - Güncel

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