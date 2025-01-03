Bursa'da Kız Arkadaşını Öldüren Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Bursa'da otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Fatma Elif Kutlu'yu öldüren Harun K., suçunu itiraf etti ve geniş güvenlik önlemleri altında 'Kasten öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.
Bursa'da, otomobilde tartıştığı kız arkadaşı Fatma Elif Kutlu'yu öldürdükten sonra yakalanan Harun K.'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki sorgulanması tamamlandı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında 'Kasten öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi.
Haber: Yiğithan HÜYÜK/Bursa,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel