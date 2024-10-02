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Bursa'da Kıskançlık Cinayet Girişimi: 20 Yıl Hapis İsteminde Bulunuldu

Bursa'da Kıskançlık Cinayet Girişimi: 20 Yıl Hapis İsteminde Bulunuldu
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Bursa'da nişanlısını 12 yerinden bıçaklayan Batuhan Malay, kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor. Malay, olayın kıskançlık nedeniyle gerçekleştiğini belirtirken, Ayşenur K. ise durumdan şikayetçi. Dava süreci devam ediyor.

BURSA'da, ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.'yi (22) takip edip, AVM otoparkında 12 yerinden bıçaklayan Batuhan Malay (23), 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında, olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söyledi. Malay, "Hala seviyordum. Sinirlerime hakim olamadım, saldırdım. Bıçağı tutmak isteyince, ona zarar gelmesin diye keskin tarafını ben tuttum" dedi.

Olay, geçen yıl aralık ayında meydana geldi. Batuhan Malay, ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.'yi takip etti. Arkadaşlarıyla AVM'de gezerken takip edildiğini fark edip, evine gitmek üzere otoparka inen Ayşenur K., peşinden gelen Batuhan Malay ile tartışmaya başladı. Malay, cebindeki bıçağı çıkarıp eski nişanlısını 12 yerinden bıçakladı. Ayşenur K. hastanede tedaviye alınırken, olayın ardından kaçan ve kısa süre sonra polis merkezine giden Malay ise tutuklandı.

'TESADÜFEN GÖRDÜM'

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ilk kez hakim karşısına çıkan Batuhan Malay, savunmasında, eski nişanlısını takip etmediğini, tesadüfen AVM'de gördüğünü söyledi. Ayşenur K.'yi hala çok sevdiğini ve ona zarar vermek istemediğini savunan Malay, "Erkek kardeşlerimle gezerken, kendisini başka erkeklerle görünce aldatılma duygusu hissettim. Bunu kabullenemedim. Kendisini hala seviyordum. 3 yıldır ilişkimiz vardı. Sinirlerime hakim olamadım, saldırdım. O, 'Öleceğim yapma' deyince farkına vardım ve gidip polise teslim oldum. Hatta bıçağı tutmak isteyince, ona zarar gelmesin diye bıçağın keskin tarafını ben tuttum" diye konuştu.

Malay, cezaevinde bulunduğu süre içinde dedesinin vefat ettiğini ve kardeşinin sınıfta kaldığını söyleyip tahliyesini istedi.

Ayşenur K. ise arkadaşları ile AVM'ye gittiğini söyleyerek, "Takip edildiğimi fark edince babamı aradım, takip edildiğimi söyledim. Otoparka indiğimde bana saldırdı. Şikayetçiyim" dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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