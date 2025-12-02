Haberler

Bursa'da Kırmızı Işıkta Fren Yapan Motosiklete Çarpıldı

Güncelleme:
Bursa'da kırmızı ışığın yandığını son anda fark eden motosiklet sürücüsüne arkasından gelen başka bir motosiklet çarptı. İki sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı bir kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı'nda meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışığın yandığını son anda fark edip durmak için ani fren yaptı. Arkasından gelen başka bir motosiklet, ani fren yapan motosiklete çarptı. Sürücüler devrilen motosikletlerden düşerek yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu arada kaza, bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi.



