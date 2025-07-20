Bursa'da Kırmızı Işık İhlali Sonucu Kaza: 8 Yaralı

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde kırmızı ışık ihlali sonucu iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara Yolu Caddesi Otosansit Kavşağı'nda meydana geldi. Mahmut H. yönetimindeki 16 BRU 215 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak Muhammet S. Yönetimindeki 77 ABD 619 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü Mahmut H. ile Hediye H. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Nadiye A., Ayşegül A., Miray A., Nuriye Y., Büşra P. ve Almira P. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.