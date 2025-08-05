Bursa'da Kırmızı Işık İhlali Kaza ile Sonuçlandı, Genç Adam Hayatını Kaybetti

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Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan genç motosiklet sürücüsü Murat Kabacık, bir hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri olayın dehşetini gözler önüne serdi.

BURSA'da, kırmızı ışık ihlali yapan Murat Kabacık'ın (30) kullandığı motosiklete hafif ticari araç çarptı. Evlilik hazırlığı yaptığı belirtilen Kabacık, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen Murat Kabacık'ın kullandığı motosiklete hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilip sürüklenirken, savrulan Kabacık ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kabacık, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Kabacık, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Murat Kabacık'ın evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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