Bursa'da Kiracısını Öldüren Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçen haziran ayında tartıştığı kiracısını tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, evini kiraya verdiği Can'ın kendisine parasını ödemediğini ve evde gayrimeşru işlerin yapıldığını öğrenmesi nedeniyle aralarında husumet çıktığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde geçen haziran ayında tartıştığı kiracısını tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan sanık Murat Ofluoğlu (40), maktul Cihat Can'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, evini kiraya verdiği Can'ın kendisine parasını ödemediğini ve evde gayrimeşru işlerin yapıldığını öğrenmesi nedeniyle aralarında husumet çıktığını öne sürdü.

Olaylardan sonra evin girişine kamera taktırdığını ve yaşananları izlediğini belirten Ofluoğlu, şöyle konuştu:

"Olay günü evin kirasını almak için arkadaşım Ercan'ı gönderdim. 'Beni çağırıyorlar, sen git. Cihat parayı ve anahtarı verecek, alır eve geçersin' dedim. Ben maktulü arayıp evi arkadaşıma kiralayacağıma söz verdiğimi söyledim. Ercan eve gittiğini ama maktulün parayı ve anahtarı vermediğini, kendisinin de evi tutmaktan vazgeçtiğini söyledi. Cihat beni aradı ve anahtarı vereceğini söyledi. Bana konum attı ama ben oraya gitmedim. Daha sonra evimin önüne arkadaşıyla gelmişti. Ben aşağı inmedim. Annemle balkona çıktım ve aşağıya sepet saldım anahtarı koyması için ama maktul anahtarı getirmediğini, evde kapının önünde olduğunu söyledi. Ben de 'Niye geldin o zaman?' dedim. Daha sonra sesini yükseltip anneme küfretti. Ben de sesimi yükseltince 'Aşağı in' dedi. Ben de öfkeyle Cihat'tan aldığım tek kırma tüfekle aşağı indim. Taksiden inmişlerdi, tüfeği doğrultup tek el ateş ettim ve eve çıktım. Balkona çıktım, baktığımda gitmişlerdi."

Öldürme kastıyla hareket etmediğini ileri süren sanık, bir anlık öfkesine yenilerek ateş ettiğini, daha sonra polise teslim olduğunu sözlerine ekledi.

Maktulün annesi ve babası ise sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Tanıkları ve tarafların avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bursa'da 2 Haziran'da Hamidiye Mahallesi Han Arkası Sokağı'nda, Cihat Can (46) ile ev sahibi Murat Ofluoğlu arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ofluoğlu tüfekle Can'a ateş etmişti. Ağır yaralanan Can, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, Ofluoğlu ise gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Ofluoğlu hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.