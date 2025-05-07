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Bursa'da Kıraathaneye Silahlı Saldırı

Bursa'da Kıraathaneye Silahlı Saldırı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir motosikletli şüpheli, kıraathaneye tabancayla ateş açarak kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

BURSA'da motosikletle gelen bir şüpheli, kıraathaneye kurşun yağdırıp kaçtı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi, Kanuni Caddesi'ndeki kıraathanede meydana geldi. Motosikletle olay yerine gelen ismi öğrenilemeyen şüpheli, iş yerine tabancayla ateş açtı. Kapalı olan kıraathanenin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, bölgede inceleme yapan polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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