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Bursa'da Kimyasal Madde Yüklü Tanker Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Kimyasal Madde Yüklü Tanker Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Eskişehir istikametinden gelen kimyasal madde yüklü tanker devrildi. Sürücü Kıyasettin K. (56) kazada yaşamını yitirirken, olay yerine sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Eskişehir istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Kıyasettin K. (56) idaresindeki 41 AVZ 472 plakalı tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti ve bariyerlere çarpıp devrildi.

Kazanın ardından olay yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Tankerde kimyasal madde sızıntısı olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alınırken, sürücünün cansız bedenini çıkarmak için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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