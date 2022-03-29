Bursa'da depolama tankından sızan kimyasal madde sokağa döküldü, endişe yaşattı

BURSA (DHA) - Bursa'da 1,5 tonluk depolama tankından sızan kimyasal madde, sokağa döküldü. AFAD'a bağlı KBRN ( Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) ekipleri ise çalışma başlattı.

MAHALLELİ KOKUYU FARK ETTİ

Olay, saat 10.30 sıralarında, Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, 5'inci Cenk Sokak'tan keskin koku geldiğini fark etti. 5 aydır kirasını vermediği evden kaçan kiracının bıraktığı iddia edilen ve içinde 1,5 tona yakın kimyasal madde bulunan varilden koku geldiğini anlaşılınca polise haber verildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbarla olay yerine AFAD'a bağlı KBRN ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, sokağa girişleri kapatıp, geniş güvenlik önlemi alırken, KBRN ekipleri ise yanıcı olduğu tespit edilen kimyasal maddenin türünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

VARİL EKİPLER TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Kimyasal maddeden örnekler alan KBRN ekipleri, inceleme başlatırken, çalışmaların ardından sokak, belediye ekiplerince temizlendi. İçinde hala kimyasal madde bulunduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kaldırılarak imha edildi. Polis, kimyasal madde yüklü depolama tankını bölgeye bırakan şüpheli ya da şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.