Bursa'da depolama tankından sızan kimyasal madde sokağa döküldü, endişe yaşattı - Haberler

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Bursa'da depolama tankından sızan kimyasal madde sokağa döküldü, endişe yaşattı

Demirören Haber Ajansı - İsmail Hakkı Seymen - Güncel
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Bursa'da 1,5 tonluk depolama tankından sızan kimyasal maddenin, sokağa dökülmesi sonucunda endişe yaşandı. Dökülen kimyasal maddenin keskin kokusu tüm sokağı sardı. Sokağa girişler, polis ekipleri tarafından kapatıldı.

BURSA (DHA) - Bursa'da 1,5 tonluk depolama tankından sızan kimyasal madde, sokağa döküldü. AFAD'a bağlı KBRN ( Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) ekipleri ise çalışma başlattı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli, 5'inci Cenk Sokak'tan keskin koku geldiğini fark etti. 5 aydır kirasını vermediği evden kaçan kiracının bıraktığı iddia edilen ve içinde 1,5 tona yakın kimyasal madde bulunan varilden koku geldiğini anlaşılınca polise haber verildi.

Bursa'da depolama tankından sızan kimyasal madde sokağa döküldü, endişe yaşattı

İhbarla olay yerine AFAD'a bağlı KBRN ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, sokağa girişleri kapatıp, geniş güvenlik önlemi alırken, KBRN ekipleri ise yanıcı olduğu tespit edilen kimyasal maddenin türünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

Bursa'da depolama tankından sızan kimyasal madde sokağa döküldü, endişe yaşattı

Kimyasal maddeden örnekler alan KBRN ekipleri, inceleme başlatırken, çalışmaların ardından sokak, belediye ekiplerince temizlendi. İçinde hala kimyasal madde bulunduğu tahmin edilen varil ise ekipler tarafından kaldırılarak imha edildi. Polis, kimyasal madde yüklü depolama tankını bölgeye bırakan şüpheli ya da şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel

Kimyasal, Nükleer, Bursa, Polis, AFAD, Güncel, Haberler

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