Bursa'da kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıkan yangın kontrol altında
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir kimyasal yüzey kaplama fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken büyük çapta zarar meydana geldi.
4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Organize Sanayi Bölgesi 115'nci Sokak'taki kimyasal yüzey kaplama fabrikasında saat 01.30 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta zarar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel