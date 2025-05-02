Bursa'da Kimlik Soran Polislere Saldırı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kimlik kontrolü yapan polislere direnen iki şüpheli gözaltına alındı. Olay, mahallede oturan kişilerin durumunu sorgulamak üzere yapılan UYAP sorgusu sırasında meydana geldi.
BURSA'da kimlik soran polislere saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki çocuk parkında oturan 2 kişinin durumundan şüphelenen polis ekipleri UYAP sorgusu yapmak istedi. Şüpheliler, polislere kimliklerini vermeyip, direndi. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, polislere saldırıp, darp girişiminde bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel