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Bursa'da Kimlik Soran Polise Saldırı: İki Şüpheli Gözaltında

Bursa'da Kimlik Soran Polise Saldırı: İki Şüpheli Gözaltında
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kimlik kontrolü yapan polislere saldıran iki şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, saldırganların polislere direnerek kimlik vermediği belirlendi.

BURSA'da kimlik soran polislere saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki çocuk parkında oturan 2 kişinin durumundan şüphelenen polis ekipleri UYAP sorgusu yapmak istedi. Şüpheliler, polislere kimliklerini vermeyip, direndi. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, polislere saldırıp, darp girişiminde bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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