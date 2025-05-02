Bursa'da Kimlik Soran Polise Saldırı: İki Şüpheli Gözaltında
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kimlik kontrolü yapan polislere saldıran iki şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, saldırganların polislere direnerek kimlik vermediği belirlendi.
BURSA'da kimlik soran polislere saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki çocuk parkında oturan 2 kişinin durumundan şüphelenen polis ekipleri UYAP sorgusu yapmak istedi. Şüpheliler, polislere kimliklerini vermeyip, direndi. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, polislere saldırıp, darp girişiminde bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel