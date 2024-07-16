Bursa'da Kereste Fabrikasında Yangın Çıktı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangına müdahale ediyor.
BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki kereste fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Yenişehir'de Yeni Sanayi Bölgesi'ndeki kereste fabrikasında, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.