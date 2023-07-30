Bursa'da Kentsel Dönüşüm Alanında Ekskavatör Devrildi

Bursa'da kentsel dönüşüm alanında çalışan Hasan Dal hakimiyetindeki ekskavatör, molozlar arasında oluşan boşluk sonucu devrildi. Devrilen ekskavatörden yaralı olarak çıkarılan Dal, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde kentsel dönüşüm alanında çalışan ekskavatör, molozların arasında oluşan boşluk sonrası devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen ekskavatörün operatörü Hasan Dal, meydana gelen kaza sonrası hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Dal'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA