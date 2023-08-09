Bursa'da Kent Meydanı AVM'de çıkan yangında vatandaşlar yemeklerini bırakıp kaçtı. Yaşanan panik anları ise anbean kameraya yansıdı.

Yangın, Osmangazi ilçesinde bulanan Kent Meydanı AVM'de meydana geldi. Yemek katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek vatandaşların yemeklerini bırakıp kaçmasına neden oldu. AVM'de çıkan yangına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Öte yandan vatandaşların yemeklerini bırakıp kaçtığı anlar kameralara yansıdı. - BURSA