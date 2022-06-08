Bursa'da, kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın aranıyor - Haberler

BURSA'nın Keles ilçesinde, sabah saatlerinde evinden çıkan ve geri dönmeyen Firdevs Bayram'ın (76) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı kırsal Kıran Işıklar Mahallesinde oturan Firdevs Bayram, saat 06.30 sıralarında evden çıktı. Öğle saatlerine kadar kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Bayram'ın psikolojik sorunlarının olduğu yönünde alınan bilginin ardından jandarma ekipleri durumu AFAD ekiplerine de bildirdi. Bunun üzerine AFAD, NAK, ANDA, İHH ve İnegöl Arama Kurtarma ekipleri arama çalışmalarına katıldı. Ekipler, arazide Bayram'ı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 17 saattir kendisinden haber alınamayan Firdevs Bayram'a ulaşmak için ekipler, havanın kararmasına rağmen termal dronlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.