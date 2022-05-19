Bursa'da kazada yaşamını yitiren astsubayın cenazesi defnedildi - Haberler

Bursa'da kazada yaşamını yitiren astsubayın cenazesi defnedildi
AA - Aleyna Coşkun - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dün trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Emre Ekinci'nin cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dün trafik kazasında hayatını kaybeden 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Emre Ekinci'nin cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.
Ekinci için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Ekinci'nin babası Ahmet, annesi Selma, kardeşi Mustafa Ekinci, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Emre Ekinci'nin naaşı Mezitli Mezarlığı'nda defnedildi.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Emre Ekinci idaresindeki 33 AGM 984 plakalı otomobil, dün Bursa-Ankara kara yolunda önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki ağaca çarpmıştı. Kazada, Ekinci hayatını kaybetmişti.
AA / Aleyna Coşkun - Güncel