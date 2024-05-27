Bursa'da kaza: Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü ve eşi yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarptı ve sürücü ile araçta bulunan eşi yaralandı. Kazanın ardından otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi yaralandı.
İstanbul'dan Bursa istikametine giden Cüneyt K. (43) idaresindeki 34 CRK 618 plakalı otomobil, İstanbul İzmir Otoyolu Karsak Gemlik Kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada otomobilin motor bloğu yerinden koparak yolun diğer kısmına savruldu.
Kazada, otomobil sürücüsü Cüneyt K. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Simge K. (39) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Gemlik Devlet Hastanesine götürdü.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.